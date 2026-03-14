お笑いコンビ・レインボー、ぺこぱ、四千頭身が１１日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。レインボー・池田直人がモテるとの話題から転じて、池田が最近飲み会などで一緒になった港区女子に「芸人の誰からＤＭ来たことある？」と調査していると明かした。この遊びが「めっちゃこれおもろい」として、「一番名前挙がってくるのがウエストランド井口さんです」と暴露し、かまいたちらが「ええーっ！？意