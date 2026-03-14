メ～テレ（名古屋テレビ） イラン情勢に伴うガソリン価格の高騰のあと、初めての週末を迎えた名古屋のガソリンスタンドでは、利用者から不安の声が聞かれます。 高根まどか記者 「こちらのガソリンスタンドではきょう（14日）のレギュラーガソリンの価格は177円です」 名古屋市中区の「タカラ石油」では、レギュラーガソリンの価格が11日まで1リットルあたり148円でした。 12日には31円値上がりして