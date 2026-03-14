副業サイトをきっかけに、秋田市の20代の女性が暗号資産229万円相当をだまし取られました。秋田中央警察署の調べによりますと秋田市に住む20代の女性は12日、インターネットで「スキマ時間で高収入」という副業サイトを見つけ、会員登録しました。その後、サイトの担当者を名乗る男から連絡があり「クレジットカードや金融機関に登録して会員を増やす副業だ」「言うとおりに手続きをすれば初回報酬の3万円がもらえる」