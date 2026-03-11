実家や義実家への帰省を終えたあと、「なぜかどっと疲れた…」と思った人も多いのでは？ESSEonlineが行った読者アンケートには、義実家・実家それぞれの帰省で感じた「言葉にしづらいモヤモヤ」が数多く寄せられました。お盆の帰省までにまだ時間がある3月の今こそ振り返りたい、帰省の裏側にある本音を紹介します！義実家で感じやすい、「立場の違いゆえの気疲れ」2026年1月、読者271人へのアンケートでとくに多く寄せられたの