家族の伝言や買い物メモなど、情報が集まりやすいキッチン周り。“メモできる場所”を工夫することで、家事のストレスがぐっと減るかもしれません。ESSEフレンズエディターのKEACON（キーコン）さんは、家づくりの際にホワイトボードのように使えるほうろう素材の壁をキッチンに採用。メモを簡単に書きとめられるようになり、うっかり忘れが減ったといいます。家事をラクにするキッチン周りのアイデアを具体的に語ります。キッチン