花粉症“急増”今年は目の症状が多い？スギ花粉の大量飛散で、花粉症の患者数が増えています。都内のクリニックでも3月に入り花粉症患者が約2倍に急増しており、発熱外来を花粉症外来に変更して対応してるといいます。【写真を見る】花粉症「朝起きた時からつらい」“モーニングアタック”医師が勧める対策は【ひるおび】いとう王子神谷内科外科クリニック伊藤博道院長：非常に重い症状の患者さんが爆発的に増えていますね。