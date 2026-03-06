毎日忙しく過ごしていると、洗濯物の山があってもなにもできないまま1日が終わる…という方も多いはず。そこで、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんが「洗濯がラクになった工夫」をご紹介。“きれいにたたむこと”を手放して、好転したエピソードもお届けします。「きれいにたたむ」のが当たり前だった以前の私は「洗濯物はきれいにたたんでからしまうもの」と思っていました。しかし実際は、子どもの話を聞きつつ