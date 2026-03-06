だんだん寒さがやわらいでくると、旅に出るにも心地よい季節が到来。とはいえ「旅はお金がかかる…」と二の足をふんでしまうこともあるのでは？年に数回の「節約しながら旅」を楽しんでいるのは、ESSEフレンズエディターのおがわりさん。今回は、おがわりさんが実践している、旅の満足度がそこなわない3つのプチ節約術をご紹介します。1：旅の日取りを早く決めて基本費用を節約宿泊費や交通費といった旅の基本費用は、できる限り