「子育てが終わりまして。今息子は独り立ちして25歳。大学を出て俳優の道に…」3月2日、『徹子の部屋』に出演し、このように告白したのは女優の松雪泰子（53）。25歳を迎えた長男が、舞台を中心に俳優として活動していることを明かしたのだ。同番組で松雪は息子について「舞台美術に興味を示していて。大学に入りまして文学部だったんですけど、戯曲に興味を持ったみたいで。それから大学のゼミで世界の戯曲を研究していたみたいで