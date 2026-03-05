3月5日の県内は各地で晴れ、徳島市の徳島中央公園では、早咲きの「蜂須賀桜」が花を咲かせています。徳島市の徳島中央公園、助任川沿いの遊歩道です。こちらでは、約40本の蜂須賀桜が次々と花を咲かせ、一足早く春の訪れを告げています。5日の県内は各地でよく晴れ、日差しのもとでは暖かさも感じられました。桜の下では、道行く人が立ち止まり写真を撮るなどして、早咲きの桜を楽しんでいました。（訪れた人）「こんなに早く咲い