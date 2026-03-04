2025年に亡くなった、徳島市のアマチュア写真家・平土明弘さんをしのぶ作品展が、徳島市で開かれています。この写真展は、2025年に亡くなったアマチュア写真家・平土明弘さんの遺作展として、平土さんの師匠にあたる写真家の上野照文さんが開きました。会場には、平土さんが生前撮影し、展覧会や作品展に出展してきた作品約30点が展示されています。こちらは「私は風」という作品。赤いワンピースを着た女性が疾走する姿をと