1時間で焼きたてが食べられる「塩昆布クリームチーズ米粉パン」のつくり方をご紹介します。教えてくれたのは、米粉パンレシピの著書を多数もつ鈴木あつこさん。こねずに混ぜるだけ、発酵も10分強でOK。むっちりした生地とゴマのつぶつぶ食感が楽しいレシピです。※ この記事は『米粉が恋したパンレシピ』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】米粉パンの成形方法米粉パンはうれしいことずくめ