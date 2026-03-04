レノボは「MWC 2026」で3つのコンセプトモデルを発表した。追加ディスプレイを活用できるノートPCや、3D表示対応のデュアルスクリーン機、ミニノートPCにもなる携帯ゲーミング機など、実験的な試みが並んだ。