イラン情勢が緊迫化する中、高市総理が来週12日に中東諸国の駐日大使らと面会する方向で調整していることが分かりました。高市総理「政府としてイランによる周辺国への攻撃によって被害が発生しているということを憂慮してます。近々、中東諸国の周辺国も含めた大使と面会して、様々お話をいたします」高市総理はきょう、イランに対して、▼周辺国への攻撃を含む、地域を不安定化させる行動をやめることや、▼交渉を含む外交的解決