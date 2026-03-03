国会では2日に引き続き衆議院予算委員会が開かれ、イラン情勢を巡る政府の対応について質問が相次ぎました。中道改革連合・浜地衆院議員：総理は事態が落ち着いた段階では、今回の米軍の行動についてはですね、法的評価を行うべきであろうと、そのように思っておりますが、総理のご見解を頂戴いたします。高市首相：現在の段階ではG7も含め、また国連も含めて、明確な法的評価をしている段階ではございません。我が国においても、