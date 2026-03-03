あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第199回】じゃいさんは馬主にならないんですか？もし競走馬を持ったら、名前をなんてつけるのでしょう? もし私が馬主だったら、みんなから愛される名前をつけたいです。大喜利みたいですいません。（PN：ドジっ子ナナ・40代・女性）＊