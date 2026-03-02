人気グラビアアイドルの花咲楓香が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上で物議を醸した発言について、真相を改めて説明した。 【写真】ファイターズモチーフの大胆衣装を着用する花咲 花咲に関しては、2月27日にX上で文書を公開。その中で一部のファンから「最近、撮影会やチェキ撮影の時間に思いもよらぬ行動が見受けられ、心が疲れてしまう瞬間が何度かありました」と迷惑行為があったことを告