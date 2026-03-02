「やせない原因は年齢ではありません。姿勢です」【写真】1日1分壁に立つだけ「姿勢ダイエット」4つのポイントそう断言するのは姿勢改善の専門家・Minoriさん。1日1分、壁の前に立つだけの「壁立ち」をすすめている。「たった1分と思うかもしれませんが、姿勢が悪い人ほど、1分はとても長く感じると思います。壁立ちは姿勢の“矯正”なので、短時間でも身体はしっかり反応します。1分やるだけでも呼吸がラクになる、頭が軽くなる