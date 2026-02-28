きょう閉店を迎える名古屋の名鉄百貨店で最後の営業が始まり、朝から大勢の買い物客で賑わっています。 【写真を見る】名鉄百貨店の「最後の営業日」 朝から大勢の買い物客でにぎわう まもなく“71年の歴史に幕” 午後7時15分から閉店セレモニー （名鉄百貨店・犬塚篤史本店長）「最後の一日、ともに笑顔で締めくくりましょう」 きょうで71年の歴史に幕を下ろす名鉄百貨店。午前9時半に最後の朝礼が行われました。開店前