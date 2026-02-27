髪型にこだわっても、白髪があると老け見えしてしまう？ そう思い込んでいると、美容院で新しいスタイルに挑戦しても、気分は上がらないまま。40・50代をイキイキと楽しく過ごすなら、気取らないのにオシャレに決まる「白髪ぼかし」に挑戦してみて。隠すのではなくカモフラージュする形を前向きに選びとることで、気分まで若々しく弾む予感！ ハイライトは細めがセオリー ナチュラルで目立ちにくい状態を作る