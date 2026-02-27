子どもたちにジビエを身近なものとして親しんでもらおうと、2月27日、藍住町の小学校でシカ肉を使った給食が出されました。県ではジビエ料理の消費拡大などを目的に、県内の幼稚園や小中学校の給食でジビエ料理を提供しています。2月27日は、藍住町の藍住南小学校で、シカ肉のミンチを使用したカレーが提供されました。「いただきます」DHAやEPAなどが含まれていることから、栄養価が高いとされるシカ肉。味や食感は牛肉に近