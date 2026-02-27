27日、国会では衆院選後初となる衆院予算委員会が開かれ、高市総理は「食料品の消費減税」について「ことし秋に想定される臨時国会で法案を提出したい」と考えを示しました。26日、初会合が行われた消費減税と給付付き税額控除の制度設計を議論する超党派の「社会保障国民会議」。初回の会議には与党と、野党・チームみらいの合わせて3党が出席しました。（高市早苗 総理）「まず夏前には中間とりまとめを行い、税で結論を得