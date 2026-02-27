美容医療で副作用が生じたとして提訴し、記者会見する原告女性＝27日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ東京都内のクリニックで美容医療を受けた女性3人が、目の下や頬にしこりができるなどの副作用が生じたとして、計約1850万円の賠償を求めて27日、東京地裁に提訴した。訴状によると、3人は2018〜22年に顔面に薬剤を注入してしわやたるみをとる「プレミアムPRP皮膚再生療法」を受けた後、しこりや皮膚が膨らむ副作用が生じ