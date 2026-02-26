26日午後9時半前、東京・中野区の首都高速中央環状線・山手トンネル内で乗用車が燃える火災がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、乗用車が中野長者橋の近くのトンネル内を走行中に、運転手が車に異常を感じ停止したところ、エンジンルームから火が出ました。この火災で消防車など12台が出動し、火はおよそ1時間20分後に消し止められたということです。けが人はありませんでした。首都高速中央環状線では、大井JCTから熊