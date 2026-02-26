NTTドコモは、主に「ガラケー」と呼ばれる携帯電話で使われている、3Gのサービスを3月末に終了します。これに伴いNTTドコモでは、利用者に機種変更を呼びかけています。NTTドコモは、2001年10月から主に「ガラケー」と呼ばれる携帯電話で使われている、3Gの移動通信サービス「FOMA」を3月31日に終了します。現在は4Gや5Gが主流となり、利用者が減少したことが主な要因です。また、これに伴い、インタ}