築地銀だこが、3月14日に創業29周年を迎える。これを記念し、3月4日から全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で『大創業祭』を開催する。第1弾では、看板商品『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』を“サンキュー価格”の税抜390円で販売する。【画像】『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』購入は1人1会計につき2舟まで『大創業祭』第1弾は、3月4日〜6日までの3日間限定で実施。創業以来人気No.1の『ぜ