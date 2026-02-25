µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ÏÅðÆñ»ö·ï¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢»²²Ã·¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ØÅ¾´¹¤·¤¿¡£ ¾®Çä³ÈÂç¤ÈºÆ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Ë°ÏÂ¤¹¤ëÈþÍÆ»Ô¾ì¤ÇÊª¸ìÀ­¤ÈÂÎ¸³Àß·×¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ²½¤òÁÀ¤¦¡£ 2025Ç¯¸åÈ¾¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡ÊJupiter¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Á¥À¥ó¥É¥é¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×2Ëü7000ËÜ¤òÀÑ¤ó¤ÀÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡ÊTarget¡Ë¤Ç¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Îºß¸ËÊä½¼¤Ë¸þ¤±