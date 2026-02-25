ÊÆ¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÅðÆñ¤ò¥Í¥¿¤ËµÕÅ¾ PR ¡¡´íµ¡¤òÊª¸ì¤ËÊÑ¤¨¤¿»²²Ã·¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ÏÅðÆñ»ö·ï¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢»²²Ã·¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ØÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¾®Çä³ÈÂç¤ÈºÆ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë°ÏÂ¤¹¤ëÈþÍÆ»Ô¾ì¤ÇÊª¸ìÀ¤ÈÂÎ¸³Àß·×¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ²½¤òÁÀ¤¦¡£
2025Ç¯¸åÈ¾¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡ÊJupiter¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Á¥À¥ó¥É¥é¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×2Ëü7000ËÜ¤òÀÑ¤ó¤ÀÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡ÊTarget¡Ë¤Ç¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Îºß¸ËÊä½¼¤Ë¸þ¤±¤¿¤³¤Î²ßÊª¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÇÌó50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7500Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ñÎà¤òµ¶Áõ¤·¤¿µ¶¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈÈ¹Ô¡×¤È¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ÏÌ±´Ö¤ÎÄ´ºº°÷¤ò¸Û¤¤¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²ßÊªÅðÆñÂÐºö¥Á¡¼¥à¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Àè·î¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÅðÆñ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»ÏÆ°
¤·¤«¤·¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊÂÎ¸³¤¬¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ó¡¼¡¦¥½¥ë¥¿¡¼»á¤È¥í¥¹¡¦¥°¥Ã¥É¥Ï¡¼¥È»á¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢ÅðÆñ»ö·ï¤ò¹¤¯À¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢1¥«·î´Ö¤Î360ÅÙ·¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òµÞ¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤µ¤»¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£·î¡Ö¥¶¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡ÊThe Shampoo Heist¡¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¶¯Åð¡Ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¡ÖÁÜºº¡×¤òÂ¥¤¹»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖYep, it¡Çs that good¡Ê¤½¤¦¡¢Åð¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤è¤¤¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡×½ÐÍè»ö¤Î¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤µ¤Ø¤Î²óµ¢¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Õ¥±ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤òÃ¯¤¬Åð¤à¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¾®Çä³ÈÂç¤È¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÀïÎ¬
Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«»Ï¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ÈÂç¤¹¤ë¾®ÇäÅ¸³«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£·î¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ÏºòÇ¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥ê¥í¡¼¥ó¥Á¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ËÈ÷¤¨¡¢ºòÇ¯2·î¤ËÇÛ¹ç¤ÎÈùÄ´À°¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºþ¿·¡¢²Á³Ê¤ÎÃÍ²¼¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ÏÌó1250¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡¢Amazon¡¢¤½¤·¤Æ¼«¼Ò¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¥Õ¥±¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½¾Íè¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä³°´Ñ¤äÊ·°Ïµ¤¤ò°ì¿·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Î¥É¥é¥¤¥¹¥«¥ë¥×ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ØËèÆü»È¤¨¤ëÊÝ¼¾¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Æ¬Èé¤Î´¥Áç¤Ë¾ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁØ¤â´Þ¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¼è¤ê¹þ¤à»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ°²è¡¢»ØÌ¾¼êÇÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢·ü¾Þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ëÅ¸³«
¡Ö¥¶¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥«¡¦¥×¥ê¥·¥é»á¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆ°²è¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
Èà½÷¤Ï²Í¶õ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ£¿ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸¡¢»ö·ï¤òÊó¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈÈ¿Í¤Þ¤Ç¤â±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¸²½Åª´ØÏ¢À¤ò¹â¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ¬Èé¥±¥¢¤ä¥Õ¥±¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅðÆñ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ä¼ê¤¬¤«¤ê¤ò´Þ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¡Ö»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Í¶õ¤ÎÁÜºº¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ÏÍÎÁ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Å¹Æ¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÆâ¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ë²°³°¤Î¡Ö»ØÌ¾¼êÇÛ¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î23Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÇÂÐÌÌ·¿¤ÎÊõÃµ¤·¥²¡¼¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¢±£¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È¾Þ¶â1000¥É¥ë¡ÊÌó15Ëü±ß¡Ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ü¾Þ¤Ç¤Ï¡¢1Ì¾¤Ë¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤ÎÀ¸³¶¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
Ë°ÏÂ¤¹¤ëÈþÍÆ»Ô¾ì¤Ç¡Ö´íµ¡¤òÊª¸ì²½¡×¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬
·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤â¤Ï¤äÀ½ÉÊ¤òÇä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¢VML¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÊEuromonitor¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿Á´¥Ö¥é¥ó¥É¤Î25¡ó°Ê¾å¤¬ÈþÍÆ¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¶¥Áè¤¬¤¤¤«¤Ë·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤ÎÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤â50°Ê¾å¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥¦¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤ÎË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤·¡¢´íµ¡¤ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½Ö´Ö¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÂª¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼Õºá·¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»²²Ã·¿¤Ø¡£¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤àÀß·×
¥Ð¥¦¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½´ü¤»¤ÌÅðÆñ»ö·ï¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Åª½Ö´Ö¤Ë¾è¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±»á¤Ï¡¢ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Öµ¶¤Î¼ÕºáÅê¹Æ¡×¤ÎÇÈ¤ÈÂÐÈæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´¶¿¨¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼Õºá¡Ù¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Îµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï²¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈ¼¤ï¤º¡¢¤¿¤À¼Õºá¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢·ü¾Þ¤äÊõÃµ¤·¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬À½ÉÊ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤È´Ø¤ï¤ëÍýÍ³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÈà½÷¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÈþÍÆ¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡×¤È¥Ð¥¦¥Þ¥ó»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ï¡¢¤³¤Î¶¯Åð¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢¿ô¤¢¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤»Ø¼¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§How hair-care brand Jupiter turned product theft into a marketing campaign¡Ï
Gabriela Barkho¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë