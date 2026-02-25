OPÀï¤Ç¤ÏABS¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥ÄÂÐ¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢±äÄ¹10²ó¤ÎËö¤Ë6-6¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â9²ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¡É¤Ë¤è¤ëÈ½Äê¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï9²ó¤Ë2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤ÉÕ¤­Æ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Î¥¢¥ó¥í¡¼¤Ï¥«¥¦¥ó¥È3-1¤ÈÂÇ¼ÔÍ¥°Ì¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢º¸ÏÓ¥³¥¹¥Ñ¡¼¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤òÆ²¡¹¤È¸«Á÷¤Ã¤¿¡£»Íµå¤ò³Î¿®¤·¤Æ°ìÎÝ