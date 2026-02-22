女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。愛猫家としても知られ、一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務める川上さん（60歳）が、猫のこと、暮らしのこと、出生地であるスウェーデンのことなどをつづります。今回は、先日迎えた「還暦」がテーマ。故郷で起きた奇跡のような出来事や、同窓会で感じた思い、そしてこれからの人生の目標についてつづります。【写真】60年ぶりに自分の「書」を見る川上麻衣子さんの父（96歳）故郷ス