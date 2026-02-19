人を引きつける会社は何が違うか。企業ブランディングを手がけるギフト代表の池戸裕さんは「明確に、理念を力強く宣言することで、同じ価値観の人には深く突き刺さる。また、働く人や応募者にとっては会社と同じ方向を向いているかどうかを確認する重要な地図になる」という――。※本稿は、池戸裕『人を動かすリーダーの言語化』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／byryo※写真はイメージです - 写真＝iS