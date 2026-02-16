¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¤³¤È¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê45¡Ë¤È¡È²øÊª±¦ÏÓ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥­¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖDice¨¡K¡Ê¾¾ºä»á¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµ­Ç°ÉÊ¡×¤Èµ­¤·¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¹¥­¡¼¥ó¥º¤¬WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎË¹»Ò¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¾¾ºä»á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥á