手持ちの冬服がマンネリ気味なとき、気分を一新するならプラスワンしやすい小物がおすすめ。スカーフやビスチェを投入してブラッシュアップすれば、コーデのマンネリを打破できそうです。今回は大人のデイリーコーデに合わせやすい、【グローバルワーク】の上品なファッション小物をピックアップ。どれも手に取りやすい価格なので、ぜひトライしてみて。 スカーフでこなれ感のある最旬