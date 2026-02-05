ベネズエラのサーブ元産業・国内生産相＝2023年（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】コロンビアのラジオ局カラコルは4日、ベネズエラ当局が米連邦捜査局（FBI）と協力し、マドゥロ大統領の側近とされたサーブ元産業・国内生産相を拘束したと報じた。米当局者の話としている。容疑など詳細は不明。今後、米国に引き渡す可能性があるという。報道によると、ベネズエラ当局はFBIと協力し、マドゥロ氏に近いベネズエラ人実業家も