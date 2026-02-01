『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した日比谷萌甘アイドルグループ「シャルロット」のリーダー、日比谷萌甘（ひびや・もか）ちゃんが、2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに初登場！すでに週刊漫画誌の表紙を飾るなど、注目度がグングン上昇している彼女が、18歳らしくフレッシュで元気いっぱいの姿を見せてくれた。【写真】日比谷萌甘の初登場グラビア＊＊＊【意外すぎる芸名の由来】――アイドルグル