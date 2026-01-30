日本ハム・新庄剛志監督（54）とソフトバンク・小久保裕紀監督（54）がパーソルパ・リーグTVの「FANSMEETUP特別版監督編」に他4球団監督とともに出演。有原航平投手の移籍話でバチバチの火花を散らした。有原の新加入について、新庄監督が「ファイターズって球団はどんな形で出て行ってもどんな形で出したとしても最終的にはみんな連れ戻して一緒に野球やろうよという温かい球団」と胸を張った。有原に続いて、ヤクルト