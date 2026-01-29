◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２８日、青森・伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館））観衆９８７新日本プロレスは２８日、青森・つがる市の伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館）で「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。２９年半ぶりとなる同所での大会は午後７時開始予定だったが、大雪の影響で本隊の選手バスの到着が遅れ午後７