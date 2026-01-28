スペイン・バルセロナ近郊で、住んでいた廃校から退去させられた移民ら＝2025年12月（AP＝共同）【パリ共同】スペインのサンチェス左派政権は27日、一定の条件を満たした不法移民を合法化する方針を決定した。スペインメディアによると、約50万人が対象となる見込み。移民政策を厳格化する他の欧州諸国と一線を画し、今後の影響が注目を集めそうだ。政府は合法化された移民らの社会や労働市場への迅速な統合を目指す。政府の発