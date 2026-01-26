Æ°²èSNS¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»ö¶È±¿±Ä¤¬Oracle¤Ê¤É¤ÎÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤ÆÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤äÀ­Åª»Ø¸þ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¼ý½¸¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤­¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok users freak out over app's 'immigration status' collecti