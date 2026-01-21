昨年9月19日の発表から11月30日までに、受注台数は2万2000台超。人気カテゴリーでの好調な滑り出しが話題を呼んでいるフルチェンで4代目へと進化した日産の軽ルークス。気になるのは、その走り。というわけで公道チェック！さらに開発キーマンも直撃。ルークスは、軽市場の最激戦区スーパーハイトワゴンで存在感を発揮できるか!?【写真】日産「4代目ルークス」の細部＊＊＊【日産の大逆襲は、ルークスから始まる!?】軽自動車