SMBCコンシューマーファイナンスが、20歳〜29歳の男女1,000人を対象に「20代の金銭感覚についての意識調査」を実施し、ライフイベントと収入の関係についてまとめた。年収水準と結婚・子育て・住宅購入の意識の関係が明らかになった。SMBCコンシューマーファイナンスは、2025年11月27日〜28日にインターネット調査を行い、20歳〜29歳の男女1,000人から回答を得た「20代の金銭感覚についての意識調査2026」をまとめた。調査では、年