給料日前にお金がないのについネットで買い物をしてしまい、後から後悔することが続くようなら、買い物依存症の可能性があります。買い物依存症は単なる浪費癖ではなく、自分の意思ではコントロールが難しい依存症の一種です。本記事では、買い物依存症の症状や特徴、治療方法や期間の目安、費用と保険適用、そしてご自身でできる対策や家族によるサポート方法について解説します。 監修医師：前田 佳宏（医師）