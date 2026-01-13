カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店は1月24日（土）から1月31日（土）まで、2020年のリニューアルから6周年を迎えることを記念し「5周年すっとばして6周年祭」を開催する。

期間中は、リコーイメージング「GR IV」や富士フイルム「X100VI」などカメラの日替わり抽選販売を実施。抽選券先着100枚で、各日11時から12時まで店頭で配布される。当選した場合は当日中に製品を購入する必要がある。

このほか、キヤノン「EOS R6」「EOS RP」などの新品レンズキットを特別価格で販売する。

中古フィルムカメラとフィルムのセットも用意。1万円～5万円までの5種類セットで、Konica BIG miniなどのAF搭載モデルから、発売当時に人気を博したモデルなど揃えたという。

店頭で35mmカラーネガフィルムを購入した際、現像料金が200円割引となるクーポンも配布する。

同店は1984年開業。2020年1月31日に全面リニューアルし、新品・中古カメラともに関西最大級の在庫数を誇るという。店内ギャラリーでは同店の歩みを振り返る写真展「なんばCITY店メモリアルギャラリー」を1月24日（土）から2月27日（金）まで開催する。

日替わり抽選販売スケジュール

所在地

1月24日（土）：リコーイメージング GR IV 1月25日（日）：富士フイルム X100VI (BLACK/SILVER) 1月26日（月）：富士フイルム Instax mini Evo（GENTLE ROSE） 1月27日（火）：コダック CHARMERA 1月28日（水）：リコーイメージング GR IIIx 1月29日（木）：キヤノン PowerShot G7X Mark III 1月30日（金）：キヤノン PowerShot SX740 HS 1月31日（土）：富士フイルム Instax mini Evo （BLACK／BROWN）

大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60 なんばCITY南館 B1F

営業時間

11時00分～21時00分