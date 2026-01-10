異例のデビューを果たした３歳馬の出走に、ＳＮＳ上が沸いていた。１月１０日の中山競馬５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル）は１５頭立てで行われ、２番人気のインタノン（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父キタサンブラック）は１馬身差の２着。好スタートから逃げ、直線でも粘りに粘ったが、ゴール直前に勝ったランザワールド（３番人気）に差されてしまった。勝ちタイムは２分２秒２。同馬は、２０２４年セレクトセール１歳