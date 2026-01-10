右手を高く掲げ、思いっきりためてドスン！まるでプロレス技かのように表現したくなる所作だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第2試合に出場した渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が迫力のある所作でファンを沸かせた。【映像】たっぷりためてからドスン！多井隆晴「天空ツモ」炸裂の瞬間数多の個人タイトルを獲得し、Mリーグでも優勝経験がある多井。プロ麻雀界でもその名は広く知られた存在で、その豊富な研究量や独自