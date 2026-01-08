北朝鮮が昨年3月に朝鮮労働党の政治理論機関紙「勤労者」を通じ、権力継承問題の本質は首領をそのまま引き継ぐ「後継者」を立てることだと強調していたことわかった。これは北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘のジュエ氏が約3カ月間にわたり報道が途絶えた後に公開活動を再開した時期と重なっており、労働党幹部を対象に後継構図を念頭に置いた思想教育に出たのではないかとの分析が提起される。聯合ニュースによる