三重県津市の前葉泰幸市長は7日に開かれた会見で、三重県が外国人の職員の採用をとりやめる方向で検討を進めていることを受け、津市としては外国人の職員の採用をとりやめる予定はないと発表しました。三重県は12月、秘匿性の高い情報が国外に流出する懸念があるとして外国人の職員の採用をとりやめる方向で検討を始めることを明らかにしました。津市の前葉市長はそれを受け7日開かれた会見で、津市としては外国人の職員の採用をと