５年連続Ｂクラスにも関わらず、なぜか中日の下馬評が高くなっている。ＯＢや評論家の間で、今季優勝候補の一角に挙げられるケースが増えているのだ。「岡田さんが言っていたらしいね」――。このような言葉が中日球団内の方々で飛び交い、新年早々から話題になっていたのは前阪神監督の岡田彰布氏（６８）がタイガースのライバルとしてドラゴンズの名前を挙げたことだった。岡田氏は３日に放送された「あすリート」（読売テレ