大分自動車道のパーキングエリアで4日、停車中の車の中で発見された男女2人の遺体は、大分市の50歳の男性と母親で、死因はいずれも失血死と判明しました。 【写真を見る】高速PAに停車中の車に男女2人遺体大分市の親子と判明2人の首には傷、無理心中か 4日午後2時頃、大分自動車道上り線の由布岳パーキングエリアで「不審な車が停まっている」と県警高速隊に通報があり、軽乗用車の中で男女2人が死亡しているの