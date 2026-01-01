2050年へと続く新たな四半世紀には、いよいよシンギュラリティの到来さえカレンダーに記されている。わたしたちは21世紀の最初の四半世紀で何を成し得、何を次代に申し送りすることになったのか。新年に向けた特集「THE WIRED WORLD IN 2026」に寄せて、編集長・松島倫明からのエディターズレター。